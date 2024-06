Si sono vissuti momenti di paura nel tardo pomeriggio di domenica a poca distanza dal lido Rossello, a Realmonte. Una moto d’acqua, per cause sconosciute, ha preso fuoco mentre si trovava in mare. Gli occupanti sono riusciti a tuffarsi in acqua prima che il rogo avvolgesse il mezzo. Sul posto si è recata una motovedetta della Capitaneria di porto di Porto Empedocle che ha provveduto a spegnere le fiamme e prestare i soccorsi. A parte il grosso spavento non si sono registrati feriti.