Incidente in Arabia Saudita: tra i morti ballerino agrigentino

C’è anche un agrigentino tra le cinque vittime del tragico incidente stradale a Riyad, in Arabia Saudita: è il noto ballerino agrigentino Nicolas Esposto, originario di Cammarata. L’incidente sarebbe accaduto al rientro da una gita nel deserto saudita. Nicolas era in compagnia di altri ballerini, di cui due italiani, è si trovavano nel regno saudito perché avrebbero dovuto mettere in scena uno spettacolo per l’inaugurazione di un nuovo teatro nella capitale saudita. La Farnesina ha contattato le famiglie delle vittime informandole dell’accaduto.

“La tragica scomparsa del nostro giovane talentuoso Nicolas- scrive su Facebook il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane- ci sconvolge e ci commuove. Nicolas era per noi tutti un orgoglio, un esempio, un ragazzo che portava la sua arte in giro per il mondo, che inseguiva i propri sogni, e che li stava realizzando, con tanto coraggio ed infinita passione. Nessuna vita dovrebbe essere spezzata così tragicamente. A nome di tutta la comunità, esprimo un sentito e commosso cordoglio.”