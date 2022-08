Brutto incidente in mare, questo pomeriggio, a San Leone. Un uomo e un ragazzo, sono rimasti feriti dopo essere finiti in acqua, mentre sfrecciavano a bordo di una moto d’acqua. Subito soccorsi con un gommone, sono stati portati al porticciolo, dove ad attenderli c’era il personale medico del 118. Poi con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato dei traumi sparsi sul corpo. Non versano in gravi condizioni.