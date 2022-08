Comincia a piccoli passi la preseason della Fortitudo Agrigento

Un’amichevole no, l’altra si. Saltata quella con Ragusa, per alcuni infortuni in casa iblea, si giocherà martedì quella con Capo D’Orlando. Comincia così a piccoli passi la preseason della Fortitudo Agrigento. La squadra di coach Cagnardi, che aspetta ancora in sede l’americano Daeshon Francis, sempre in attesa di perfezionare il visto da parte del consolato di Houston, domani pomeriggio con palla a due alle 18,30 gioca il primo Test Match della nuova stagione. Per una squadra che ha ritrovato l’A2, la Fortitudo, un’altra che vuole riconquistarla, la retrocessa in B Capo D’Orlando. Occhi puntati su Kevin Marfo, dopo la prima settimana di allenamento, prima sgambata con la squadra davanti ai tifosi.

Un test quindi che ha tutte le carte in regola per offrire spunti interessanti, soprattutto per testare lo stato di recupero di Albano Chiarastella. Il capitano della Fortitudo come ci si ricorderà ha lasciato per infortunio dopo gara 1 della finale playoff che Agrigento fece sua al PalaMoncada contro la Sebastiani Rieti. Nelle restanti 4 partite, coach Catalani dovette fare a meno di uno dei suoi uomini più rappresentativi. Da poco più di un mese dopo una lunga pausa Alabano ha ripreso a lavorare con la palla e dall’inizio del ritiro, lavora con il gruppo. Seppure ancora organa del suo americano più rappresentativo, martedì coach Cagnardi potrebbe cominciare a sperimentare il quintetto. Lo starting five completo è fatto dal playmaker Alessandro Grande, dall’americano Francis, Ambrosin, Chiarastella e l’altro USA Marfo. Al posto di Francis dovrebbe trovare minuti Cosimo Costi ed il lungo Peterson alla sua terza stagione alla Fortitudo Agrigento.