Incidente alla Panoramica, auto contro guardrail: tre feriti

E’ caccia ad un’auto pirata che ha “tagliato” la strada ad una Fiat Punto blu, che stava percorrendo la via Panoramica dei Templi, in direzione della rotatoria di Giunone. Il conducente, sterzando, è finito contro il guard-rail. I tre occupanti, tutti giovani nordafricani residenti ad Agrigento, sono rimasti feriti, e con le ambulanze del 118, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno dei tre è, per fortuna, in pericolo di vita.

Scattato l’allarme, sul posto oltre alle ambulanze, sono accorsi gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale. E’ stata diramata la nota di ricerca dell’auto pirata che non si è fermata a prestare i soccorsi. Dovrebbe trattarsi di un’altra Fiat Punto.