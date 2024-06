Mercoledì scorso, intorno alle 14:00, si è verificato un grave incidente in Via Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. Secondo una prima ricostruzione, un’auto ha invaso la corsia opposta, colpendo prima un’altra vettura in transito e facendole saltare la ruota anteriore, per poi urtare un ciclomotore in una drammatica carambola.

Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, un noto insegnante di padel. L’uomo, sbalzato violentemente dal mezzo, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova ancora per accertamenti.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia per gestire la situazione, mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini sull’accaduto.

Il video

L’intera comunità si stringe attorno al centauro, augurandogli una pronta guarigione.