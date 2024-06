“Danzando le Emozioni”, una storia ideata e coreografata da Simona Attanasio

Grande successo ieri sera al teatro Pirandello per “Invito alla danza 2024” lo spettacolo di ASD scuola di danza Imera diretta da Simona Attanasio. Un numeroso e caloroso pubblico ha applaudito i giovani danzatori allievi di Simona Attanasio, che si sono esibiti in in coreografie di Danza classica, Danza contemporanea, Danza Moderna e hip hop. Il titolo dello spettacolo , presentato da Angelo Palermo,era “Danzando le Emozioni”, una storia scritta ed elaborata interamente da Simona Attanasio , che ha voluto dare vita a tutte le emozioni dell’animo umano, da quelle più tristi a quelle più gioiose fino a formare un festoso arcobaleno di Pace. Il gran finale dei ballerini è stato infatti danzato sulle note di “Give Peace a chance” di John Lennon. Non sono mancate le sorprese, come l’esibizione di Vivien Miliziano, maestra di Yoga della scuola e Marco Cipolla, che hanno eseguito un intenso numero acrobatico sul lyra pole e poi la giovane Elena Lavignani, già allieva di Simona Attanasio che, dopo essersi trasferita in Piemonte, ha voluto omaggiare la sua prima maestra di Danza con una commovente coreografia di Fabrizia Robbiano dedicata al Ritorno alle origini. Hanno collaborato all’ottima riuscita dello spettacolo Giada Attanasio e l’instancabile Pina Careca, madre di Simona e Giada . Grandissimi applausi a scena aperta per tutti i ballerini della scuola e grandissima emozione.

Foto Antonino Piraneo