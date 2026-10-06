Ci sono sette agrigentini tra le 79 persone che adesso rischiano di finire a processo nell’ambito di una maxi inchiesta che ipotizza un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che da Falsomiele a Palermo riusciva a smerciare droga in gran parte della Sicilia, compresa la provincia di Agrigento, e in particolare Canicattì, Licata e Casteltermini. Tutti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish).

Il pm della Direzione distrettuale antimafia Luisa Bettiol ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti e la prima udienza preliminare è stata fissata il prossimo giovedì 8 ottobre davanti al gup Cristina Lo Bue.

Gli agrigentini sono Gianluca Cimino, 48 anni, di Canicattì; Francesco Semprevivo, 54 anni, di Licata; Giuseppe Devotella, 47 anni, di Casteltermini; Calogero Lo Cicero, 38 anni, di Casteltermini; Vincenzo Leonardo Sciampagna, 30 anni, di Casteltermini; Giovanni Cusumano, 42 anni, di Naro e Mustapha Fakran, inteso “il turco”, 46 anni, marocchino residente a Licata.

Per Devotella, Lo Cicero e Sciampagna l’accusa è quella di aver comprato una partita di 321 grammi di cocaina nel dicembre 2020. A Sciampagna viene contestato anche l’acquisto di un chilogrammo di hashish. A Gianluca Cimino vengono contestate alcune ipotesi di detenzione di droga, in un caso in concorso con Giovanni Cusumano. Insieme, nel novembre 2021, avrebbero acquistato almeno 15 grammi di eroina per poi rivenderla.

Al solo Cimino, inoltre, è contestato di aver comprato altri 50 grammi di eroina. Francesco Semprevivo è accusato di aver acquistato e trasportato a Licata almeno 11 grammi di eroina, mentre a Fakran vengono contestati una decina di episodi per aver acquistato almeno 60 grammi di cocaina.

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