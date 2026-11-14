È tornato in carcere l’imprenditore edile favarese Stefano Valenti, 58 anni, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Palermo. Ad eseguire il provvedimento restrittivo sono stati i poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, che lo hanno rintracciato e arrestato a Favara. L’arresto è l’immediata conseguenza della sentenza per concorso esterno in associazione mafiosa, divenuta irrevocabile lo scorso 11 novembre.

Per il cinquantottenne si sono così aperte le porte della Casa circondariale di Agrigento, dove dovrà espiare una pena residua di 10 mesi e 15 giorni di reclusione. Al termine del periodo di detenzione in carcere, per l’imprenditore scatterà anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni e otto mesi. Il verdetto definitivo arriva a pochi giorni dalla decisione della Corte di Cassazione, che ha rigettato i ricorsi presentati dalle difese chiudendo di fatto il processo-bis nato dalla maxi inchiesta “Montagna”.

L’operazione dei carabinieri, scattata nel gennaio del 2018, aveva portato all’arresto di circa cinquanta persone tra boss, gregari, imprenditori e amministratori pubblici. Proprio in quel filone processuale, condannati a 6 anni di reclusione ciascuno i fratelli favaresi Gerlando e Stefano Valenti.

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