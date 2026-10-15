È durata circa tre ore l’audizione del presidente della Regione Renato Schifani, davanti alla commissione regionale Antimafia che ha aperto una istruttoria sui casi di corruzione nella pubblica amministrazione. La commissione, presieduta dal deputato del Pd Antonello Cracolici, ha secretato l’audizione. Schifani avrebbe consegnato una relazione. Nei prossimi giorni l’Antimafia sentirà altri esponenti politici e della burocrazia regionale.

Nel frattempo la procura della Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sui compensi ricevuti dall’avvocato Gaetano Armao in qualità di consulente del presidente della Regione Siciliana. I finanzieri del nucleo economico finanziario di Palermo si sono presentati negli uffici regionali per sequestrare i documenti sui contratti sottoscritti con Armao. L’ex vicepresidente della Regione è finito nell’inchiesta su presunte mazzette che coinvolge manager, medici e imprenditori destinatari di richieste di misure cautelari.

Quasi sicuramente la prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione del Gip Giuseppa Zampino, che si è riservata al termine degli interrogatori preventivi. Si è presa qualche giorno di tempo per esaminare le dichiarazioni degli indagati e le memorie presentate dagli avvocati difensori. I pm Eugenio Faletra, Alessandro Macaluso e Andrea Zoppi, coordinati dall’aggiunta Francesca Mazzocco, hanno insistito per la custodia in carcere dell’ex vicepresidente della Regione. Per l’avvocato Pierluigi Matta hanno invece modificato la richiesta iniziale, sollecitando i domiciliari perché ha compiuto 70 anni.

La stessa misura è stata chiesta per il deputato regionale del Mpa Giuseppe Geremia Lombardo, per il presidente della Samo Luigi Zancla, per l’ex presidente della Samot Mario Lupo, per l’imprenditore di Agrigento Sergio Vella e per i due ex dirigenti del gruppo valdostano Cva Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile. Per Veruska Costanzo, medico della Samo, la Procura ha invece chiesto il divieto di dimora.

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