Agrigento, si insedia il nuovo segretario generale: Mario Nunzio Anastasio prende il posto di Floresta

Il sindaco Michele Sodano ha completato la procedura di nomina. Da oggi, 15 ottobre, Mario Nunzio Anastasio è il nuovo segretario generale del Comune di Agrigento. Si conclude l’incarico di Maria Concetta Floresta.

Cambio al vertice della segreteria generale del Comune di Agrigento. Da oggi, giovedì 15 ottobre, Mario Nunzio Anastasio assume ufficialmente l’incarico di segretario generale, subentrando a Maria Concetta Floresta, le cui funzioni sono cessate ieri, 14 ottobre. Si completa così la procedura avviata dal sindaco Michele Sodano, che ha scelto di affidare a un nuovo dirigente il ruolo di vertice della struttura amministrativa comunale.

La nomina è stata formalizzata attraverso una serie di provvedimenti adottati nei primi giorni di ottobre. Con la determinazione sindacale numero 115 del 5 ottobre, Sodano ha individuato Mario Nunzio Anastasio quale segretario idoneo a ricoprire l’incarico. Il giorno successivo è arrivata l’assegnazione da parte del Ministero dell’Interno, attraverso l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, seguita dalla determinazione sindacale di nomina numero 116 e dalla successiva rettifica numero 117.

Sempre il 6 ottobre, Anastasio ha comunicato formalmente la propria accettazione dell’incarico. Con la determinazione sindacale numero 118 del 7 ottobre, il primo cittadino ne ha preso atto, fissando al 15 ottobre la data di assunzione in servizio e al 14 ottobre la cessazione delle funzioni della segretaria uscente.

La scelta arriva al termine della procedura prevista dalla normativa, che consente al sindaco, entro 120 giorni dal proprio insediamento, di nominare un nuovo segretario generale. Sodano ha quindi optato per il cambiamento, anziché per la conferma della segretaria già in servizio durante la precedente amministrazione.

Il segretario generale svolge un ruolo centrale nell’organizzazione del Comune, assicurando assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente e vigilando sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Con l’insediamento di Mario Nunzio Anastasio si apre dunque una nuova fase per la macchina amministrativa comunale. Una scelta che segna anche sul piano politico la volontà del sindaco Sodano di imprimere una propria direzione alla gestione dell’ente.

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