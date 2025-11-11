Sono state sentite le prime 7 persone indagate per corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere nell’inchiesta che coinvolge l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e l’ex ministro, ora coordinatore di Noi Moderati, Saverio Romano. Davanti al gip di Palermo, Carmen Salustro, sono comparsi per l’interrogatorio preventivo Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino e Sergio Mazzola. In mattinata sentiti Ferdinando Aiello, che avrebbe avuto un ruolo determinante nelle pressioni fatte sul commissario dell’Asp, Alessandro Maria Caltagirone di Siracusa (sospesosi dall’incarico) per pilotare l’aggiudicazione alla “Dussmann Service Srl”, e il Rup, responsabile unico del procedimento, Giuseppa Di Mauro.

Entrambi hanno respinto le accuse. Fra i due indagati ci sarebbero stati anche una serie di incontri a casa di Cuffaro, a Palermo. Poi è stata la volta di Vito Fazzino, commissario della gara di appalto per l’affidamento dei servizi di ausiliariato e reception bandita dalla Asp di Siracusa e illegittimamente assegnata, secondo i magistrati della procura di Palermo, alla “Dussmann”. I pubblici ministeri hanno chiesto al gip la revoca di richiesta di applicazione di qualunque misura cautelare nei confronti di Fazzino. Lo hanno fatto sapere gli avvocati dell’indagato, Alessandro Cotzia e Vincenzo Fiore, per cui il loro assistito ha risposto a tutte le domande poste dal gip, dai sostituti procuratori di Palermo e dai suoi stessi difensori, «fornendo la sua versione dei fatti e chiarendo ogni aspetto relativo alle contestazioni mossegli».

L’indagato faceva parte della Commissione di gara in seno all’Asp di Siracusa per decretare l’impresa che avrebbe vinto l’appalto del servizio di ausiliarato. Secondo la tesi dell’accusa il pressing del manager dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone su input dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, avrebbe consentito a un’impresa di ottenere il servizio. Ammissioni sarebbero state fatte invece dalla presidente della commissione di gara, Giuseppa Di Mauro, che avrebbe confermato che il rinvio della aggiudicazione era avvenuto su pressione dell’allora direttore generale dell’Asp Alessandro Maria Caltagirone, nominato ai vertici dell’azienda secondo l’accusa su indicazione di Romano, e che i punteggi delle ditte partecipanti erano stati modificati.

Ferdinando Aiello, consulente che avrebbe mediato tra l’impresa e l’azienda sanitaria, ha invece respinto ogni accusa. Rinviato l’interrogatorio di Paolo Emilio Russo, altro componente della commissione di gara. Per tutti, tranne che per Fazzino, pende la richiesta di arresto su cui il gip si pronuncerà nei prossimi giorni.

I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80 mila euro in contanti all’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. Il denaro è stato trovato nel corso di perquisizioni disposte dalla Procura di Palermo. Parte era conservato in alcune casseforti della casa di Palermo di Cuffaro, parte nascosto nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, nel Catanese.

