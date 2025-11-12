Alla guida dell’auto colto da un improvviso malore mentre finisce contro il guardrail. E’ successo, ieri pomeriggio, lungo la strada statale 115 all’altezza di contrada “Chiana”, in territorio di Sciacca. Accorsi gli operatori sanitari di due ambulanze del 118.

L’automobilista, un cinquantenne, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per le cure necessarie. Non verserebbe in pericolo di vita. Sul luogo hanno lavorato i carabinieri e la polizia per gli accertamenti del caso occupandosi anche della viabilità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp