Negli ultimi mesi, Agrigento è diventata teatro di un fenomeno che sta sollevando non poche preoccupazioni tra i suoi abitanti: l’installazione massiva di antenne per la tecnologia 5G. Tralicci alti 20 metri, piantati su fondazioni di calcestruzzo, sono spuntati in diverse zone della città, talvolta anche in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.

“Siamo molto preoccupati per la nostra salute e per l’impatto ambientale. Non possiamo vivere con l’angoscia delle onde elettromagnetiche sopra le nostre teste.” Dicono i residenti.

L’abrogazione della legge Gasparri ha facilitato l’installazione di queste antenne anche a ridosso delle abitazioni, alimentando il timore per la pubblica incolumità. Nonostante le proteste dei residenti, la politica sembra rimanere inerte di fronte a questo fenomeno. Agrigento, infatti, è priva di un piano antenne, e negli uffici comunali è un continuo ping pong di competenze e scarica barile.

Voice Over (con immagini di Contrada Caos): Fa discutere il caso di Contrada Caos, a pochi passi dalla Casa Natale Luigi Pirandello e dalla Valle dei Templi. Qui, un’antenna 5G di Cellnex, per conto della WINDTRE, è stata installata suscitando le ire dei residenti. Un comitato cittadino ha presentato numerose segnalazioni ed esposti, evidenziando le preoccupazioni per la salute pubblica e l’esposizione ai campi elettromagnetici.

“Nell’area vivono persone con gravi invalidità e cardiopatici, che potrebbero essere particolarmente vulnerabili agli effetti dell’inquinamento elettromagnetico.”

I cittadini chiedono di verificare la validità delle autorizzazioni in possesso della Società, compresi tutti gli atti d’assenso e nulla osta che hanno determinato l’esito positivo del procedimento presso il SUAP. È essenziale accertare che l’impianto rispetti i parametri di legge, verificando che le emissioni di campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici siano entro i limiti consentiti.

Gli uffici comunali difendono la loro posizione, dichiarando che le stazioni radio presentano SCIA di inizio attività tramite lo sportello telematico impresainungiorno.it. L’attività può iniziare solo dopo l’acquisizione del parere positivo dell’ARPA sui livelli di emissione.

L’antenna installata al Caos ha ricevuto un parere negativo dalla Sovrintendenza, ma gli imprenditori si sono appellati al TAR e hanno vinto in primo grado. La Sovrintendenza ha poi perso anche in secondo grado al tribunale amministrativo. Tuttavia, la questione non può essere ridotta a un mero aspetto burocratico. C’è un’importante questione di ordine pubblico e le proteste dei cittadini non possono essere ignorate.

Il caso dell’antenna del Villaggio Pirandello deve far riflettere tutti. Non riguarda solo chi ci abita vicino, ma rappresenta un problema che potrebbe toccare chiunque in futuro. La proliferazione delle antenne 5G senza una mappa chiara e definita solleva preoccupazioni legittime.

“Prima di installare nuove antenne, è fondamentale avere uno studio serio e imparziale sugli effetti dei campi elettromagnetici. Non si può procedere senza sapere se ci sono rischi per la salute.”

Agrigento ha bisogno di una chiara supervisione sulla proliferazione delle antenne, in particolare per la tecnologia 5G. L’amministrazione comunale deve pianificare e regolamentare la localizzazione delle antenne su tutto il territorio, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Non vogliamo fare allarmismo, ma di fronte a nuovi limiti tecnologici, è necessario un approccio prudente. Prima di applicare nuove tecnologie, è essenziale accertarsi che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica. La questione delle antenne 5G ad Agrigento è solo un esempio di un problema che potrebbe diffondersi in molte altre città.