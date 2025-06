Un incendio è divampato, la notte scorsa, in un locale adibito a deposito di un negozio di casalinghi in via Matteotti, nel centro di Casteltermini. Il rogo ha provocato alcuni danni. È stato uno dei residenti della zona a lanciare l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Privilegiato il fatto accidentale. Non è escluso però che le fiamme siano divampate a causa di qualche petardo lanciato da qualcuno dopo la fine della finale di Champions League.

