Sconterà la pena ai domiciliari il pensionato 73enne, di Montallegro, condannato in maniera definitiva a 10 anni di reclusione con l’accusa di avere adescato una bambina di 9 anni, figlia di una coppia di amici, e averla palpeggiata e baciata. Lo ha deciso il tribunale di Agrigento, in accoglimento della richiesta del difensore dell’uomo. Il pensionato è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione, in esecuzione all’ordinanza di carcerazione e successivo decreto di applicazione della detenzione domiciliare. Dopo le formalità di rito è stato nuovamente accompagnato alla propria abitazione per l’espiazione della pena. Il pensionato è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di minore.

