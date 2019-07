Incendio nel costone del Caos, distrutti due mezzi pesanti, vigili del fuoco a lavoro per oltre sei ore.

Danni ed indagini in corso a causa di un vasto incendio verificatosi sul costone del Caos, tra Agrigento e Porto Empedocle. Le fiamme hanno aggredito e danneggiato seriamente due camion (si tratta di autocompattatori) che si trovavano in riparazione in un’officina meccanica. Ci sono altri danni. Sul posto i carabinieri. E’ stato grazie al lavoro degli uomini dei vigili del fuoco e della forestale, se dopo oltre sei ore, le fiamme sono state domate.