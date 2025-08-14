Un incendio divampato ieri sera ha interessato l’area in prossimità della scuola “Milani” a Palma di Montechiaro. Le fiamme, alimentate dagli aghi di pino che hanno preso fuoco con estrema rapidità, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche se il rogo si fosse propagato agli alberi vicini. Grazie all’efficiente e tempestivo intervento del “Sistema Comunale” di Protezione civile, guidato dall’arch. Lillo Inguanta, e all’azione immediata di due squadre di volontari con i rispettivi mezzi l’incendio è stato prontamente circoscritto e domato, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che hanno potuto completare le operazioni di spegnimento in sicurezza. Provvidenziale l’intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinato da Franco Sorintano ed I Falchi guidati da Ignazio Arcadipane.

Il sindaco Stefano Castellino, esprime il più profondo e sincero ringraziamento a tutti coloro che, con prontezza e spirito di sacrificio, sono intervenuti e “una menzione particolare per il volontario Gaetano Di Gioia giunto per primo sul posto e subito attivatosi con coraggio encomiabile per evitare il peggio”. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza – aggiunge il primo cittadino -, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i volontari del Gruppo Comunale ed I Falchi, ai Vigili del fuoco, al Dipartimento Regionale di Protezione civile guidato magistralmente dal Direttore Ing Salvo Cocina, e a tutti coloro abbiano contribuito a evitare il peggio, dimostrando ancora una volta quanto il lavoro di squadra e la dedizione alla comunità siano fondamentali per la tutela del nostro territorio e della sicurezza pubblica”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp