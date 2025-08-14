Gigi D’Agostino infiamma la Sicilia: due date da tutto esaurito ad Agrigento e Catania grazie all’Event Group

AGRIGENTO – CATANIA. Due città, due concerti, un’unica regia: quella dell’Event Group srl, società agrigentina che gestisce il Mia Garden e firma una delle operazioni artistiche più importanti dell’estate siciliana 2025. A distanza di oltre venticinque anni, il ritorno del “capitano” della musica dance Gigi D’Agostino ha segnato un doppio successo: prima ad Agrigento, venerdì 8 agosto, poi a Catania, martedì 13 agosto, nella splendida cornice della Villa Bellini.

Due eventi sold-out, due show carichi di energia, nostalgia e magia, che hanno riunito migliaia di fan da tutta l’Isola e non solo. Un vero e proprio ritorno alle origini della dance, con un repertorio iconico che ha attraversato le generazioni: da L’Amour Toujours a Bla Bla Bla, da The Riddle a La Passion.

Merito della visione strategica del team di Agrigento, capace non solo di trasformare il Mia Garden in una delle discoteche open-air più apprezzate del sud Italia, ma anche di esportare know-how, idee e grandi eventi anche fuori provincia. E così, come dimostra la locandina ufficiale del concerto di Catania, il logo Mia Garden – Fabrik campeggia accanto a quello della città etnea, segno tangibile di una sinergia virtuosa tra territori.

«È un grande orgoglio – spiega l’organizzazione – aver riportato in Sicilia un artista così amato dopo tanti anni. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre il massimo in termini di qualità, emozioni e spettacolo. E Gigi D’Agostino ha rappresentato per noi e per il pubblico un momento irripetibile».

Alla riuscita dell’iniziativa ha collaborato un ampio staff, coordinato da Event Group in sinergia con il management nazionale dell’artista e con il supporto delle istituzioni locali. La tappa di Catania è stata infatti realizzata anche con il patrocinio del Comune, e ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico e media.

Con questi due appuntamenti, la Sicilia torna ad avere un posto di primo piano nel circuito della musica live internazionale, e lo fa grazie a una realtà imprenditoriale agrigentina che sta dimostrando, concerto dopo concerto, di poter sognare in grande.

