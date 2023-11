Incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Dante ad Agrigento. L’anziana proprietaria, residente solitaria, è rimasta intossicata dal fumo, ma è stata salvata grazie al pronto intervento di tre passanti che hanno risposto alle sue richieste di aiuto, portandola in strada in sicurezza.

Il fumo si è diffuso nella scala e nell’appartamento soprastante, dove risiedeva una coppia di anziani rimasti intrappolati. Quattro agenti della sezione Volanti della Questura hanno prontamente soccorso la coppia, evitando gravi conseguenze. Tutti e tre, trasportati dall’ambulanza del 118, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, ma non sono in pericolo di vita.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono intervenuti sul luogo, contenendo l’incendio e prevenendo danni maggiori. Non sussistono dubbi che si tratti di un incidente accidentale.”