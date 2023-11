Ha effettuato un pagamento di 160 euro per l’acquisto di un telefono cellulare I-Phone 11 su una piattaforma di un social network, ma alla consegna invece dell’apparecchio, ha ricevuto un pacco contenente dei rotoli di nastro da imballaggio. Un ventisettenne, residente a Racalmuto, non ha potuto fare altro che recarsi alla caserma dei carabinieri della Stazione cittadina, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma, a conclusione dell’attività investigativa, sono riusciti ad identificare il presunto truffatore. Si tratta di un trentatreenne di Sorrento, denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di truffa.