Incendio in un’abitazione: salvati madre e figlio

Due persone, madre e figlio, rispettivamente di 95 e 63 anni, sono rimasti ustionati, per fortuna non in maniera grave, nell’incendio divampato nella loro abitazione, di via Maggiordomo ad Aragona, forse a causa di una stufa messa troppo vicina al divano. Ad evitare il peggio l’intervento provvidenziale e tempestivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno salvato i due congiunti, trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I pompieri hanno spento l’incendio, mentre i carabinieri della locale Stazione, hanno avviato le indagini. Non ci sono certezze al momento, pare, però che la scintilla iniziale sia partita da una stufa, collocata troppo vicina al divano. Carbonizzati mobili, suppellettili, e i vetri di alcune finestre sono andati in frantumi, ma l’abitazione, di fatto, non ha riportato danni strutturali.