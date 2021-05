Incendio in un’abitazione, proprietario ustionato

Ha riportato ustioni di secondo grado sul corpo, ma non è in pericolo di vita, un 83enne di Favara, coinvolto in un incidente domestico.

A causa di una fuga di gas da un fornello, è divampato un incendio all’interno della sua abitazione, in via Soldato Costanza, nel centro storico di Favara.

Sul posto lanciato l’allarme i carabinieri della locale tenenza e i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno soccorso l’anziano, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.