Covid in Sicilia, altra ondata di casi positivi e 8 morti

Registrati 258 nuovi casi di Covid, in Sicilia, nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 348), su 11.218 tamponi processati, e il tasso di positività si attesta sul 2,29%. I morti sono stati invece 8, e così il numero complessivo delle vittime sale a 5.827. E’ quanto si evince dal bollettino di oggi, lunedì 31 maggio, del ministero della Salute.

I nuovi casi suddivisi per le nove province siciliane: Agrigento 0 (11.599); Palermo: 90 (69.122); Catania: 87 (58.606); Messina: 25 (26.323); Siracusa: 22 (16.226); Trapani: 7 (13.756); Ragusa: 15 (12.553); Caltanissetta: 2 (11.460); Enna: 10 (6.164).

Complessivamente in ospedale ci sono ricoverate 534 persone (ieri erano 549), delle quali 59 in terapia intensiva, e 475 in area medica. Gli attuali positivi nell’Isola sono 9.932, dei quali 9.398 in isolamento domiciliare.