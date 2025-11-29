Tragedia ieri sera a Canicattì. Un’anziana di 80 anni Carmela Petralito, è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione in via Pisacane, nel quartiere di Borgalino. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sprigionate della stufa elettrica presente all’interno dell’abitazione. Sono stati i vicini di casa vedendo del fumo uscire dall’abitazione della pensionata a lanciare l’allarme al 112.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza. La donna è stata trovata riversa a terra carbonizzata ed i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incendio

