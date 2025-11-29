Le infrazioni sono state compiute da parte di conducenti scorretti che, pur non avendone diritto, hanno occupato gli spazi destinati a portatori di disabilità. E in poche settimane gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno elevato ben 35 contravvenzioni per sosta abusiva negli stalli destinati ai disabili. I controlli, in parte mirati, hanno permesso di individuare diversi conducenti che avevano occupato i posti riservati senza alcun titolo. Le violazioni sono state accertate in piazzale Aldo Moro, via Atenea, piazza Vittorio Emanuele e in altre aree centrali della città.

