Tragedia a Sant’Angelo Muxaro, nell’agrigentino. Un 57enne del posto, Angelo Cipolla, è morto in seguito all’incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Cesare Battisti. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di sabato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della Compagnia di Canicattì. Quando i pompieri sono riusciti ad entrare nell’appartamento hanno trovato il cadavere dell’uomo, che viveva da solo.

I vigili del fuoco e i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare l’origine delle fiamme.

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