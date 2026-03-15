Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 21enne di Licata accusato della detenzione di 10 grammi di cocaina, una spada e un machete. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione.

La vicenda risale al febbraio dello scorso anno quando il ragazzo venne fermato dalla polizia

Gli agenti decisero di perquisire un’abitazione di campagna ritenuta nella disponibilità del 21enne e trovarono la droga e le due armi vietate. Nel corso del processo, però, non sarebbe emersa la prova che quanto ritrovato fosse riconducibile all’imputato e per questo è stato scagionato.

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