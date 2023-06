Incendio in un stabilimento balneare: alcuni cittadini evitano il peggio

Un incendio ha danneggiato uno stabilimento balneare, che si occupa anche di ristorazione, nei pressi della spiaggia di Mollarella a Licata. E’ successo ieri notte. L’intervento tempestivo di alcuni cittadini licatesi ha permesso di scongiurare la distruzione della struttura. Con un escavatore, parcheggiato a ridosso dell’arenile, hanno gettato diverse colate di sabbia sulle fiamme e di fatto hanno spento il rogo. I danni maggiori si sono avuti nell’ambiente cucina, ma per il resto la struttura è salva. Sul posto già dalla notte i poliziotti del Commissariato di Licata, che dopo avere informato la Procura di Agrigento, hanno aperto un’indagine per stabilire la natura dell’evento. Privilegiato l’attentato incendiario, anzi è quasi certo, ma in mancanza di conferme ufficiali – c’è il massimo riserbo da parte degli investigatori della polizia di Stato – non può essere esclusa la pista poco credibile del fatto accidentale.