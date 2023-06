Bruciata l’auto di una donna: aperta inchiesta

L’incendio che ha parzialmente danneggiato il cofano anteriore dell’autovettura, una Renault Modus, intestata ad una pensionata favarese, quarantenne, sarebbe doloso. Le fiamme scoppiate nel corso delle ore notturne, per fortuna, si sono autoestinte e non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Teatro dell’evento una traversa della centralissima via Empedocle. A formalizzare la denuncia ai carabinieri della Tenenza di Favara, è stata la stessa proprietaria. Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di stabilire perché e chi ha appiccato le fiamme. L’area dove si è verificato il rogo, purtroppo, non è video sorvegliata.