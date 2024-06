Un incendio è divampato all’ora di pranzo all’interno di un ristorante di via Lido Esperando, nella zona dello Stazzone, a Sciacca. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Sciacca e Santa Margherita di Belìce e un’autobotte è giunta anche dal Comando provinciale di Agrigento. I danni sarebbero ingenti. In via Lido Esperando anche i poliziotti del Commissariato cittadino. Le cause del rogo, al momento, non sono chiare.