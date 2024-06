E’ stata sepolta al cimitero di Piano Traversa a Favara Mawa la bimba di 5 mesi, figlia di guineani, che lo scorso 28 maggio è arrivata cadavere a Lampedusa. La piccola era assieme alla mamma diciannovenne e alla sorellina di 2 anni su un barchino soccorso in acque Sar libiche dalla nave ong tedesca Humanity. L’ispezione cadaverica eseguita nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, ha confermato che è deceduta per malnutrizione.

“Una bimba di pochi mesi morta di fame, sete, stenti – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Non serve dirne l’origine, non serve ribadire l’immoralità delle politiche migratorie del nostro paese che continua a guardare alle urne invece che alle vite umane. Non serve parlare oltre di una tragedia che ci deve colpire tutti come padri, come madri, come uomini e come donne. Serve che chi può agisca”.