Un incendio è scoppiato nella parte esterna di un magazzino adibito alla commercializzazione di frutta e verdura di Licata. Carbonizzati alcuni carrelli in plastica e delle pedane di legno utilizzati per il trasporto della merce. Le fiamme, propagandosi, hanno anche danneggiato diversi alberi di ulivo. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata e il personale della Protezione civile comunale. I pompieri in poco tempo sono riusciti a spegnere il rogo. I danni non sono stati ancora quantificati. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.