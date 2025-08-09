Le fiamme hanno carbonizzato una trentina di alberi d ulivo e di mandorlo e hanno lambito alcune case di campagna. L’incendio è divampato da un campo di sterpaglie, fra la frazione agrigentina di Monserrato e Porto Empedocle. Portati in salvo numerosi capi di bestiame al pascolo. Ad accorrere nella zona sono stati i vigili del fuoco.

Nessun dubbio sul fatto che la scintilla iniziale sia stata di natura dolosa. Appena due settimane fa un altro incendio si era avvicinato pericolosamente al perimetro della discarica di Monserrato, venendo bloccato dagli uomini antincendio prima che potesse estendersi e aggredire la “montagna” di rifiuti.

