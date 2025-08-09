Ignoti incendiari hanno dato alle fiamme il portone d’ingresso di una palazzina, con due appartamenti tutti abitati, in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Se si sia trattato di un avvertimento, a uno o più condomini dello stabile, è un’ipotesi ancora al vaglio della polizia, alle prese con le indagini. Chi è entrato in azione lo ha fatto nelle ore notturne, anche se la scoperta è avvenuta alle prime luci del giorno. Le fiamme, per fortuna, si sono estinte da sole.

Sul posto, ieri mattina, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della squadra Mobile. Due coppie di coniugi, una delle quali in età avanzata, che abitano nello stabile sono state sentite, nel tentativo di dare una risposta all’atto incendiario. Non filtrano indiscrezione. Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

