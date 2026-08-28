Qualcuno avrebbe appiccato il fuoco ad una Renault Clio, di proprietà di una sessantatreenne canicattinese. Un vicino di casa alla vista di fiamme e fumo è accorso immediatamente in strada riuscendo a spegnere l’incendio nell’immediatezza. L’automobile ha riportato lievi danni.

E’ successo verso le 3 della notte a Canicattì. Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino per le indagini. Nel corso del sopralluogo è stata rinvenuta una vistosa chiazza di liquido infiammabile sull’asfalto, proprio vicino a una delle ruote anteriori dell’utilitaria.

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