Il consigliere eletto con Forza Azzurri interviene dopo la seduta su Maddalusa e allarga l’affondo ai primi tre mesi dell’amministrazione: «Finora slogan, video sui social e poi silenzi. La città aspetta risposte»

AGRIGENTO – «Il sindaco abbia il coraggio e un sussulto di responsabilità: prenda le redini della città».

È un attacco politico a tutto campo quello di William Giacalone, consigliere comunale eletto nelle liste di Forza Azzurri, all’indomani del Consiglio comunale aperto dedicato all’emergenza idrica di Maddalusa.

Giacalone parte dalla gestione della vicenda, ma allarga rapidamente il giudizio ai primi tre mesi dell’amministrazione guidata da Michele Sodano, accusando il sindaco di avere privilegiato la comunicazione social senza accompagnarla, a suo giudizio, con risposte altrettanto concrete sui problemi della città.

«Sino adesso da parte del sindaco ci sono stati solo slogan, video sui social e poi silenzi – afferma –. Silenzi su tutto quanto sta succedendo in città, come se lui non fosse il primo cittadino dal quale Agrigento aspetta risposte e una rinascita».

Lo scontro su Maddalusa

Il passaggio più duro riguarda proprio Maddalusa e le posizioni emerse nel dibattito sulla sorte degli abitanti della zona A.

Giacalone contesta a Sodano di non avere preso sufficientemente le distanze dalle posizioni che il consigliere attribuisce a forze e ambienti politici vicini all’amministrazione.

«Sembra che Sodano sia il carnefice dei nostri concittadini – attacca Giacalone – per non avere preso le distanze dalle forze politiche, Pd e Legambiente, presenti nella sua giunta, che hanno proposto di trasferire gli abitanti della zona A nelle case popolari».

Parole molto dure alle quali Giacalone aggiunge un secondo fronte, quello del rapporto politico con Ismaele La Vardera.

Il consigliere accusa Sodano di assumere «il ruolo del giustizialista» perché, sostiene, non avrebbe preso le distanze dalle parole utilizzate da La Vardera nei confronti di un residente con un immobile abusivo, invitato pubblicamente a «vergognarsi».

Dall’aeroporto ad Aica

L’affondo non si ferma all’emergenza idrica.

Giacalone richiama anche il dibattito sull’aeroporto di Agrigento, sostenendo che il sindaco avrebbe dovuto marcare una posizione più netta rispetto alle dichiarazioni contrarie alla realizzazione dell’infrastruttura.

«Sodano ha dichiarato alla città la sua contrarietà all’aeroporto nel momento in cui, da primo cittadino, non ha preso le distanze da chi ne ha definito inutile la realizzazione».

Poi il ritorno alla questione Aica e a quanto accaduto durante il Consiglio comunale.

«Ieri in Aula non ha avuto nemmeno il coraggio di riportare la posizione del suo movimento, che ha chiesto le dimissioni del Cda di Aica».

Un riferimento alla presa di posizione di ControCorrente sulla governance del gestore idrico, diventata uno degli elementi politici che accompagnano lo scontro sull’emergenza acqua.

«Esca dai cellulari e incontri la città»

È però nel finale che Giacalone concentra il messaggio politico rivolto direttamente al sindaco.

«Cerchi il sindaco di uscire dai cellulari e dialoghi con la città. Incontri i cittadini e si adoperi per trovare soluzioni».

Per il consigliere di Forza Azzurri, tre mesi sono certamente un periodo limitato per giudicare un’amministrazione appena insediata, ma sarebbero già sufficienti per valutare l’impostazione politica impressa da Sodano.

«È vero che sono passati soltanto tre mesi dal suo insediamento – conclude Giacalone – ma per le problematiche che sta provocando l’atteggiamento del sindaco sembra siano passati anni».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp