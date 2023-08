E’ stata completamente distrutta da un incendio l’autovettura di proprietà di un operaio di Menfi. La Procura di Sciacca, ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri della Stazione cittadina. La piccola vettura si trovava parcheggiata dalle parti di via Melchiorre Cacioppo. Da una prima ricostruzione, nel corso delle ore notturne fra venerdì e sabato, il fuoco ha avvolto il veicolo.

La richiesta d’intervento al 112, è partita da alcuni residenti, alla vista delle fiamme e del fumo. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice. I pompieri in pochi attimi hanno domato il rogo. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno cercato qualsiasi elemento utile a risalire alle cause dell’evento. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né contenitori sospette.

Nella strada dove era posteggiato il mezzo non ci sono telecamere. La minicar non era provvista di assicurazione per eventi di questa natura.