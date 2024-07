Un incendio ha completamente carbonizzato un’auto e danneggiato una seconda vettura, parcheggiate una vicina all’altra, in via Rosolino Pilo, nel centro abitato licatese. Il rogo, in piena notte, ha creato momenti di panico a causa delle fiamme alte e di una colonna di fumo nero. A fuoco una Jeep, di proprietà di una azienda, poi le fiamme si sono propagate ad una Fiat Cinquecento appartenente ad un libero professionista licatese.

Sono stati alcuni residenti, affacciandosi dalle finestre di casa, a fare l’amara scoperta dei mezzi a fuoco, e a lanciare l’Sos al 112. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Danneggiato anche il prospetto di un’abitazione.

I danni sono in fase di quantificazione. Durante il sopralluogo di pompieri e militari dell’Arma non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati parlando di cause ancora in fase di accertamento. La Procura di Agrigento, subito notiziata, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’intera vicenda.