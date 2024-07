Gli agenti stavano compilando il verbale con la sanzione di oltre 800 euro per mancanza di assicurazione della macchina. Quando si è reso conto di quello che stava accadendo, il proprietario, si è scagliato contro gli uomini in divisa Un quarantasettenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti del locale Commissariato per le ipotesi di reato di lesioni personali, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il palmese è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.