Un incendio ha devastato un casolare rurale in contrada “Monte Famoso” in territorio di Joppolo Giancaxio. Le fiamme hanno anche carbonizzato anche un furgoncino e un’autovettura. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono riusciti a salvare cinque asinelli. Sul posto sono accorsi anche il personale del corpo Forestale e la Protezione civile. I danni provocati dal rogo sono importanti, ma non ancora quantificati economicamente. Sconosciute le cause dell’incendio.