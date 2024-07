Venerdì 12 luglio 2024, ore 17:00, Via Empedocle 169, Agrigento – Il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio: la Cerimonia di Consegna dei Diplomi per gli studenti dell’anno scolastico 2023/2024. Questo appuntamento annuale non è solo un momento di commiato per gli studenti, ma anche un’occasione di orgoglio per l’intera comunità scolastica, che celebra i risultati ottenuti e il futuro brillante dei suoi diplomati.

Un Tributo alla Eccellenza

Durante la cerimonia, gli studenti, fieramente vestiti con toga e tocco, riceveranno il loro attestato di diploma, segnando così la conclusione felice del loro percorso al Liceo Empedocle e l’inizio di nuove avventure nel mondo dell’Università o del Lavoro. Ma non è tutto: l’evento sarà arricchito dal conferimento di due prestigiosi premi, simbolo del riconoscimento per i più meritevoli del Liceo.

Il Premio “Giovanni Finazzi Agrò”, dedicato alla memoria dell’illustre Avvocato Giovanni Finazzi Agrò, ex sindaco di Agrigento e alunno del Liceo Classico Empedocle, sarà consegnato alla studentessa che ha dimostrato il più alto merito nel Liceo Classico. Questo premio non solo celebra l’eccellenza accademica, ma anche i valori umani di cui l’avvocato è stato esempio.

In parallelo, il Premio “Teresa Maria Rita Buscemi”, istituito dalla famiglia Tedesco in memoria della Preside Prof.ssa Maria Teresa Buscemi, sarà conferito all’alunna più meritevole del Liceo Musicale. Questo riconoscimento non solo onora l’eredità della Preside Buscemi, ma anche l’impegno e il talento dei giovani nel campo della musica e delle arti.

Eccellenza nei Programmi Internazionali

Inoltre, durante la cerimonia sarà riconosciuto l’eccezionale successo delle tre classi Cambridge del Liceo, che hanno completato con successo il loro ciclo di studi IGCSE in English as a second language, History e Maths. Questo significativo risultato testimonia l’impegno degli studenti e l’efficacia del programma educativo internazionale offerto dal Liceo Empedocle.

Partecipazione e Futuro

La Cerimonia di Consegna dei Diplomi rappresenta un momento di grande importanza per gli studenti, le loro famiglie e per tutta la comunità educativa. È un’occasione per riflettere sulle conquiste raggiunte e per guardare fiduciosi al futuro, sapendo di essere stati preparati adeguatamente per affrontare le sfide che verranno.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sui premi conferiti, si invita a visitare il sito web del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento o a contattare direttamente l’istituto.