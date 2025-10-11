Un incendio, dall’origine incerta, ha carbonizzato l’autovelox collocato lungo la strada statale 640, nei pressi alla rotonda degli Scrittori, sotto l’abitato di Agrigento. E’ accaduto poco prima delle 13. Le fiamme e il fumo hanno invaso la trafficata arteria. Ad occorrere, raccolta la segnalazione al 112, sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale. I pompieri idranti alla mano hanno domato il rogo. Del box dell’autovelox non è rimasto nulla. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. A volere quell’autovelox in quel punto, erano stati l’allora prefetto Maria Rita Cocciufa e l’allora dirigente della polizia Stradale di Agrigento Andrea Morreale.

