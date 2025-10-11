La Corte di Appello di Caltanissetta ha condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione il pastore rumeno Florin Scurtu, 33 anni, accusato del duplice omicidio dei fratelli Calogero e Filippo La Monaca, di 76 e 74 anni, originari di Canicattì. I giudici hanno riformato parzialmente la sentenza di primo grado quando al 33enne furono inflitti venticinque anni di reclusione.

Per la Corte di Appello l’imputato ha partecipato all’agguato ma potrebbe non aver agito da solo. Il duplice omicidio avvenne la sera del 14 giugno del 2020, in contrada “Deliella”, nelle campagne fra Delia e Canicattì. I fratelli Calogero e Filippo La Monaca, vennero rinvenuti cadavere dopo alcune ore. Tre mesi dopo il delitto, i carabinieri arrestarono il presunto assassino che in prima battuta confessò e poi ritrattò.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp