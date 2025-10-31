Un incendio ha carbonizzato un’auto in via Crispi a Grotte. Il mezzo, posteggiato lungo la strada, ha improvvisamente preso fuoco dal vano motore, e le fiamme si sono propagate a un’altra vettura parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata. Danneggiata dal fumo anche la facciata del vicino palazzo. I carabinieri della Stazione di Grotte, accorsi sul posto , hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Probabile vista l’ora, a metà mattinata, che si tratti di un fatto accidentale.

