Determinata, sensibile e con un’anima artistica che lascia il segno: si chiama Sharon Costanza, ha 26 anni ed è la protagonista della rubrica di moda e bellezza di novembre 2025 firmata AgrigentoOggi.

Originaria di Trapani, da oltre un anno e mezzo ha scelto Agrigento come sua nuova casa. Qui ha trovato il luogo ideale dove crescere e mettersi alla prova, trasformando le sue passioni in una carriera.

Performer della Savatteri Produzioni, Sharon rappresenta il volto di una generazione che osa, che abbraccia il cambiamento e che non teme di uscire dalla propria zona di comfort. Il suo percorso è un viaggio tra arte, emozione e consapevolezza, un treno che l’ha condotta verso nuove sfide e orizzonti sempre più ambiziosi.

A raccontarla con uno stile intenso e autentico è il fotografo Attila Mamo, autore degli scatti che danno forma e luce alla protagonista di novembre. Negli scatti di Mamo emerge tutta la sua energia autentica: la forza di una giovane donna che crede nel talento, nella dedizione e nella magia del teatro.

Sharon Costanza è l’immagine di una Sicilia che si muove, che crea e che sogna. Vera, contemporanea, ispirante.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp