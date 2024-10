Sono in corso di accertamento le cause per spiegare l’incendio di una autovettura appartenente ad operaio licatese di 54 anni. Il mezzo si trovava parcheggiato in via Torregrossa a Licata. E’ successo nella notte fra domenica e lunedì. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri hanno fatto il possibile, ma la macchina è stata distrutta. Intervenuti anche i carabinieri che con il coordinamento della Procura si stanno occupando dell’attività investigativa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp