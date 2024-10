Un incendio, le cui cause sono in corso d’accertamento, ha danneggiato una Fiat Cinquecento di proprietà di un operaio agrigentino quarantenne. E’ successo nelle ore notturne in una traversa di viale dei Pini, a San Leone. Alla vista delle fiamme e del fumo, alcuni residenti zona si sono rivolti al 112. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Ad indagare sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Pompieri e i militari dell’Arma, nel corso del sopralluogo, non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda.

