Un incendio ha completamente distrutto un’autovettura di una coppia di coniugi commercianti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato al rogo di propagarsi. Tutto quanto, ieri notte, in via Girolamo Li Causi, a Canicattì, in pieno centro abitato. Il fuoco in poco tempo ha avvolto una Volkswagen Tiguan, intestata a una trentenne, ma in uso al marito poco più che trentenne, entrambi canicattinesi. La segnalazione è giunta al 112.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, hanno spento le fiamme. I pompieri e i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Canicattì, hanno eseguito un sopralluogo per cercare di risalire all’origine dell’evento. Nessuna traccia di liquido infiammabile o contenitori sono stati rinvenuti nei paraggi, né altro materiale sospetto. La Procura della Repubblica, notiziata dagli uomini in divisa, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda.