Sono in arrivo 23 nuovi agenti in servizio alla Questura di Agrigento. L’annuncio è del segretario generale provinciale del movimento Poliziotti democratici e riformisti Alfonso Imbrò. L’arrivo è previsto prima dell’estate. “L’azione di sensibilizzazione di questi mesi, sta ottenendo dei primi risultati – dice Imbrò -. A breve giungeranno presso la Questura di Agrigento 15 agenti ed altri 8 per la Polizia Stradale per un totale di 23 operatori di Polizia. Non dimentichiamo che la Questura di Agrigento è impegnata su mille e più fronti, dall’immigrazione clandestina alla criminalità organizzata”.

“Considerato anche in questo periodo i numerosi pensionamenti e trasferimenti, sicuramente è un ottima boccata d’ossigeno che consentirà al questore Tommaso Palumbo, di gestire con più risorse la sicurezza nella nostra provincia – aggiunge Imbrò -. Non possono certamente passare inosservate le nostre segnalazioni, anche alla stampa, dell’inasprimento dell’azione della criminalità, che continua a cercare di insinuarsi nei gangli vitali della pubblica amministrazione, non per ultime le intimidazioni al sindaco di Palma di Montechiaro”.

“Per Agrigento – conclude – serve un decreto di elevazione per la Questura, attraverso il quale ottenere una dotazione organica maggiore rispetto a quella attuale”.